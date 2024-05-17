هل سيتم صرف دعم الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى 2024؟

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمر خادم الحرمين الشريفين “محمد بن سلمان” بإطلاق المساعدة للمواطنين بعد أن دام انقطاعها لمدة استمرت إلى أربع سنوات، حيث تم توقفها بسبب جائحة كورونا لتعرض المملكة العربية السعودية إلى تدهور في الأحوال الاقتصادية، ولكن تم تحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي أيضا لشهر مايو ويونيو لعام 2024 دعما للمواطنين في ظل غلاء الأسعار الزائد، وفي السطور التالية سوف ننوه عن مواعيد الصرف بالتفاصيل.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي

أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن كل ما يلي:

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن نتيجة أهلية الضمان المطور الدفعه 30 لشهر مايو يوم الإثنين الموافق 27 مايو.

جاء موعد الصرف لشهر مايو في اليوم الأول من الشهر ما لم يتم تعارضه مع أي عطلة أسبوعية أو إجازة حكومية.

من المقرر أن يتم صرف راتب شهر يونيو في يوم الأحد الموافق 2 يونيو وذلك لأن اليوم الأول من شهر يونيو سيوافق يوم السبت وهو عطلة نهاية الأسبوع.

فقد جاء صرف دعم الضمان قبل عيد الأضحى المبارك الموافق يوم الأحد 20 يونيو.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة؟

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي إلكترونيا عن طريق الخطوات التالية: