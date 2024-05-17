الان ظهرت..نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر  البوابة الالكترونية 

نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل المساهمة في الحصول على نتيجته الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد اجتيازهم امتحانات استمرت لمدة خمسة أيام وتمت بشكلٍ نسبيٍّ متوسط، انتهى الطلاب من إجراء الامتحانات في جميع محافظات مصر في 15 مايو، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية عبر رابط موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر أنه تم تفعيل رابطًا لبوابة التعليم الأساسي على الإنترنت بهدف تسهيل استعلام النتائج ، الخاصة بالصف السادس الابتدائي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة من خلال هذا الرابط، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج في بداية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عمليات التصحيح ورفع الدرجات، والمرجعات النهائية، وذلك من أجل المساهمة في إعطاء جميع الطلاب والطالبات حقوقهم الكاملة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020:

اتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية ، لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، من خلال رابط بوابة النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق الخطوات التالية: