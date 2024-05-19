“اطلبها حالاً من بريد الجزائر”.. كيفية طلب البطاقة الذهبية من الهاتف 2024

أطلقت هيئة البريد الجزائرية خدمة رائعة للمواطنين وهي البطاقة الذهبية التي تساعد في عملية السحب والإيداع المصرفي بيسر، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، ولا يمكن تشغيل البطاقة إلا برقم سري خاص وهذا بهدف ضمان الأمان للمواطنين، ومن هنا بدأت عملية البحث تكثر عن كيفية طلب البطاقة الذهبية من الهاتف 2024 وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير تابعوا معنا القادم.

كيفية طلب البطاقة الذهبية من الهاتف 2024

أطلقت هيئة البريد الجزائرية البطاقة الذهبية لتيسير الأمور على المواطنين، لذلك يمكنك طلب البطاقة من الهاتف من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في بادئة الأمر يجب الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة البريد الجزائرية.

الضغط على طلب البطاقة الذهبية.

حدد نوع الهوية للمتقدم سواء جواز السفر أو هوية أو تقديم رخصة.

أدخل رقم التعريف الوطني.

قم بالإجابة على أحد الأسئلة المطروحة.

حدد المكان المراد البطاقة الذهبية له.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

وفي الأخر قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تقديم طلب البطاقة الذهبية 2024

يمكنك تقديم طلب البطاقة الذهبية في هيئة البريد الجزائري بعد استيفاء مجموعة من الشروط موضحة لكم في النقاط الآتية:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يمتلك الشخص حساب بريدي ساري.

أن يكون في الحساب البريدي الخاص بالمترشح مبلغ مالي لا يقل عن عشر آلاف دينار.

إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة للتقديم.

الوثائق الرسمية المطلوبة لتقديم طلب البطاقة الذهبية

لتقديم طلب البطاقة الذهبية يجب على المتقدم تقديم مجموعة من المستندات الرسمية وهي كما يلي: