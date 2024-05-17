“جهز محفظتك للفلوس اللي جاية” وزارة العمل تعلن عن شروط جديدة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة!

طبقا للأزمات الاقتصادية العالمية التي تواجه المجتمعات شكلت الحكومة المصرية منحة استثنائية للعمالة الغير منتظمة في الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وحددت بعض الشروط الواجب تحققها في الأشخاص المقرر منحهم الدعم، وتم وضع هذه الضوابط من قبل وزارة القوى العاملة، وفي السطور التالية سوف نوضح هذه الشروط بالتفصيل وطريقة الاستعلام عن حالة طلب التقديم للحصول على المنحة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

من الضروري التعرف على شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة قبل التقديم عليها والتي تتمثل في كل ما يلي:

أولا أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يمتلك أي سجل تجاري.

لابد أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 20 عام و60 عام.

لابد من تسجيل حرفة العامل في بطاقة الرقم القومى.

يشترط أن يكون اسم المتقدم مسجل لدى مديرية القوى العاملة.

ألا يكون الشخص المتقدم من مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة.

ألا يكون مالكا لأي أراضي زراعية أو من أصحاب العقارات.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي؟

يتمكن المتقدمين للحصول على الدعم من الاستعلام عن طلب التقدم للمنحة من خلال الخطوات التالية: