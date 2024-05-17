“خـبر حـلـو” وزارة التربية والتعليم تطرح مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد 2024.. إلحق قدم بسرعة!!

أطلقت وزارة التربية والتعليم مسابقة جديدة لخريجي كلية التربية للالتحاق بالعمل في المدارس، وتم التنويه عن احتياج ما يقرب من 18886 معلم مساعد مادة، لاكمال العدد المطلوب في المسابقة السابقة (مسابقة 30 ألف معلم)، وقد تم فتح باب التقديمات بداية من يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيستمر تلقي طلبات التقديمات في المسابقة حتى يوم الاثنين الموافق 27 من مايو، وفي السطور التالية سوف نوضح أهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أفصحت وزارة التربية والتعليم عن بعض الشروط التي يجب تحققها في الأشخاص المتقدمين للمسابقة وتتمثل في:

يشترط ان يكون مصري الجنسية وحسن السير والسمعة.

ألا يتعدى سن المتقدم 40 عاما.

أهم شرط الحصول على مؤهل عالي تربوي ودبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية أي خريجي (كلية الآداب أوالعلوم أو غير ذلك).

يشترط أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) فأعلى.

اجتياز الاختبارات حسب القواعد المقررة من الوزارة.

لابد من اجتياز التدريبات التي تشنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من الضروري عمل الكشف الطبي وتحليل المخدرات واجتياز كل منهما.

أن يكون الشخص متقدم للمادة المتوافقة مع التخصص الثابت في المؤهل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 18 ألف معلم 2024

عند التقديم لابد من إرفاق بعض المستندات المطلوبة لإكمال الطلب وتتمثل في كل من الآتي: