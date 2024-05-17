هسه حان الوقت تسحبوا فلوسكم الجديدة من الرافدين! الزيادة من وزارة العمل نزلت ورفعت الرواتب!

صدقت الحكومة العراقية على تطبيق الزيادات الجديدة في رواتب الموظفين، ولكنها لم تعلن عن موعد تطبيق الزيادات، وقد تم الإعلان مؤخرا عن الجداول التي تحمل الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين مصدقة من قبل وزارة المالية، ويرجع تأخير موعد الإعلان عن الصرف بسبب مشكلة التمويل التي تواجهها الحكومة العراقية، فمن المتوقع أن يكون الصرف في أقرب وقت ممكن وفي هذا المقال سوف نعرض سلم رواتب الموظفين الجديد بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنه.

سلم رواتب الموظفين الجديد

أعلنت الحكومة العراقية عن سلم رواتب الموظفين بعد إطلاق الزيادات الجديدة على النحو التالي:

يتراوح رواتب العاملين في الدرجة الثامنة ما بين 582.5 ألف دينار وحتى 837.75 ألف دينار

من المقرر أن يكون راتب الدرجة التاسعة بعد الزيادة بحد أدنى 477.5 ألف دينار ليصل حتى 726.75 ألف دينار.

أما عن رواتب العاملين في الدرجة العاشرة يتراوح ما بين 425 ألف دينار حتى 637 ألف دينار.

وهذا حسب ما جاء به بيان وزارة المالية.

أكدت الوزارة أن الزيادة المقدرة على أي راتب من الرواتب تصل إلى 100 ألف دينار عراقي لمواجهة التدهور الاقتصادي والتضخم الزائد في الأسعار.

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب العاملين؟

أشارت وزارة المالية العراقية إلى طريقة التعرف على سلم رواتب الموظفين الجديد من خلال الاستعلام عبر رابط الوزارة وفيما يلي سنقدم الطريقة بكل سهولة: