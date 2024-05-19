موقع نتائجنا.. نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 عموم المحافظات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024، بعد أن أنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في الأيام الماضية، يبدي هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم اهتمام كبير بمعرفة كيفية الحصول على نتائجهم باستخدام الاسم وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم، وسنقوم بتوضيح هذه الخطوات في الفقرات التالية أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بعناية ينصح أولياء الأمور والطلاب بزيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب بعد الدخول إلى الموقع، يجب البحث عن رابط نتائج الامتحانات أو القسم الخاص بنتائج الصف السادس الابتدائي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالإضافة إلى أولياء أمورهم يمكنهم الآن الاطلاع على نتائجهم للفصل الدراسي الثاني بالاسم فقط، يأتي هذا بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب وتسجيل درجاتهم في جميع المواد الدراسية وبعد أن يقوم المحافظ المسؤول بتأكيد هذه النتائج بشكل رسمي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم طرح النتائج بالاسم فقط في المدارس وذلك في اليوم الذي يلي يوم إعلان النتائج بشكل رسمي، وتتم هذه العملية عن طريق إرسال كشوف النتائج مباشرة إلى المدارس التي ينتمي إليها الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول

الاستعلام عن نتائجهم يتبع طلاب الصف السادس الابتدائي سلسلة من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

يبدأ الطالب بتسجيل الدخول موقع نتائجنا عبر النقر على الرابط المخصص. يطلب من الطالب اختيار المرحلة المرحلة السادس الابتدائي الدور الاول. حدد اسم المحافظة. إدخال الرقم الامتحاني. إضافة اسم الطالب. بعد الانتهاء من تلك الخطوات ينقر الطالب على خانة عرض النتائج.

وبعد ذلك إذا تم الإعلان الرسمي عن النتائج ستظهر النتيجة الخاصة بالطالب بشكل تفصيلي على الشاشة.