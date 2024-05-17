“هنا” رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم 2024 جميع المحافظات

في هذه الأيام الحافلة بالترقب والانتظار، يبحث الكثير من طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وأولياء أمورهم بشغف عن نتائج امتحاناتهم النهائية، وهذه النتائج تحظى باهتمام كبير على محركات البحث، حيث يسعى الجميع للاطلاع عليها بأسرع وقت ممكن ويأتي هذا الاهتمام نظرًا لأهمية هذه المرحلة التعليمية والدور الحاسم الذي تلعبه في مسيرة الطلاب التعليمية وفي هذا المقال، سنقدم لكم كيفية الاستعلام عن هذه النتائج والخطوات التي يجب اتباعها للوصول إليها بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

في ظل الاهتمام البالغ بمعرفة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية، تقدم وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية توفر إمكانية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وفيما يلي الخطوات لذلك:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي على الإنترنت.

اختيار خدمة “الاستعلام عن النتائج”.

تحديد المرحلة الدراسية التابع لها الطالب (الرابع أو الخامس أو السادس ابتدائي).

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك الاسم وكذلك رقم الجلوس.

إدخال الرقم القومي المسجل في شهادة ميلاد الطالب.

الضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة الطالب بتفاصيلها الكاملة.

بهذه الخطوات البسيطة يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج الخاصة بهم بكل يسر وسرعة.

موعد ظهور نتيجة الصفوف الابتدائية

لطالما كان موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية محط اهتمام وانتظار كبيرين من قِبل الطلاب وأولياء أمورهم، وفي الوقت الحالي، تشير التصريحات الرسمية إلى أن عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لا تزال جارية، وبالتالي لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن وعلى الرغم من هذا التأخير المؤقت، فإن الجهات المعنية قد أكدت أنه سيتم رفع نتائج طلاب المرحلة الابتدائية على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك بمجرد الانتهاء من إجراءات التصحيح والرصد وسيتاح للطلاب في مختلف المحافظات إمكانية الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من خلال الإنترنت، دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد والوقت.