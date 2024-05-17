الآن وعاجل .. رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا

تم اعتماد نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024، وستكون متاحة في جميع محافظات العراق ،تبذل وزارة التربية والتعليم جهودا حثيثة لضمان سير امتحانات الصف السادس الابتدائي في بيئة هادئة وخالية من التوتر مما يسمح للطلاب بالتركيز الكامل على أداء الامتحانات والإجابة على الأسئلة بدقة واطمئنان تعتبر المرحلة الابتدائية من أهم المراحل التعليمية إذ تشكل الأساس الذي يبني عليه الطلاب مستقبلهم الأكاديمي حيث تعدهم هذه المرحلة للانتقال إلى مراحل دراسية أكثر تقدما سنقوم بتقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في الفقرات التالية.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في محافظات العراق والتي تشمل العديد من الطلاب والطالبات يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

تسجيل الدخول إلى الصفحة المخصصة على الموقع.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب أو الطالبة.

استكمال جميع البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم والرقم الامتحاني لكل طالب وطالبة.

الضغط على أيقونة بحث.

الضغط على أيقونة بحث. سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في كل المواد الدراسية.

عند إتمام هذه الخطوات سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالطلاب مما يتيح معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة والتي تسهم في تحديد مستقبلهم التعليمي القادم.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أن آخر يوم لامتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول سيكون في 19 مايو 2024 بعد انتهاء الامتحانات تبدأ الوزارة بعمليات تصحيح ومراجعة جميع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق يتم هذا العمل بدقة لضمان رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح.

بعد الانتهاء من التصحيح والتأكد من دقة النتائج تأتي المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتائج من قبل وزير التربية تعتمد هذه المرحلة على التحقق من جميع الدرجات لضمان عدالتها وصحتها قبل الإعلان عنها يتم ذلك ليتمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم النهائية التي تحدد مسارهم التعليمي المستقبلي.