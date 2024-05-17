طريقة عمل المشبك الدمياطي اللذيذ بمكونات بسيطة وبدون تكلفة طعمه روعة أحلى من الجاهز

يعد المشبك الدمياطي من أشهر أنواع الحلويات اللذيذة في محافظة دمياطي التي تعرف بقوامها الهش المقرمش، وكثير من الناس يقبلون على شراء المشبك خاصة في الأعياد والمولد النبوي، كما نجد بعض الأمهات يفضلون إعداده في المنزل بدل من شرائه من المحلات بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل المشبك الدمياطي اللذيذ بمكونات بسيطة متوفرة في البيت وخطوات بسيطة أحلى من المحلات.

مكونات عمل المشبك الدمياطي

يتكون المشبك الدمياطي من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من النشا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

لون برتقالي.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المشبك الدمياطي بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر ونضيف عليهم كوب الماء الدافئ ونتركهم جانبا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف عليه اللون البرتقالي، بعد ذلك نخلط الدقيق والنشا مع بعض، ثم يضاف إلى الخليط السابق ونخلط المكونات جيداً. نضيف الزيت للعجين ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة سائلة ثقيل القوام دون تكتلات، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل ويتضاعف حجمها.

طريقة تسوية المشبك الدمياطي

نضع الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم نقوم بوضع خليط العجين في كيس الحلواني، ثم نشكل العجينة على شكل دوائر صغيرة أو متوسطة حسب الرغبة في الزيت الساخن مباشرة مع التقليب المستمر حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم برفع المشبك من الزيت ويوضع على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت تماماً، ثم نقوم بوضعه في الشربات البارد ويترك لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نصفيه جيداً من الشربات، ويوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.