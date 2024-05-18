“البطاقة الوطنية هُنــــا“.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والمستندات اللازمة ur.gov.iq

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن إتاحة استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بشكل إلكتروني للاستفادة من خدماتها، ولكن أكدت الجهة المختصة بذلك قد أكدت على أن الخدمة متاحة إلى فئات محددة فقط هي من يمكنها استخراجها، ووفقاً أيضاً لمجموعة من الشروط لابد أن تتوفر في المتقدمين للحصول عليها، وفي هذا المقال سوف نوضح كافة التفاصيل حول الخدمة لذا يرجى متابعة القراءة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أصبح الآن بالإمكان الحصول على البطاقة الوطنية بكل سهولة، من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية شئون البطاقة الموحدة.

ثم من الصفحة الرئيسية يتم اختيار خانة حجز استمارة البطاقة الذهبية.

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى يتم إتمام الخدمة بنجاح وعدم رفض الطلب.

ثم إدخال رقم الهاتف المحمول لتسهيل عملية التواصل فيما بعد.

من ثم اختيار الموعد المناسب حتى يتم فيه استلام البطاقة الجديدة.

وثائق الحصول على البطاقة الموحدة

عند التقديم لاستخراج بطاقة موحدة جديدة لابد أن يتم إرفاق مجموعة من الأوراق الشخصية الهامة، والتي من دونها يتم اعتبار الطلب غير مكتمل ولذلك يتم رفضه، ولتجنب حدوث ذلك لابد أن تتوفر الأوراق التالية: