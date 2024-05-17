اعرف نتيجتك من هنا… نتيجة نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

بدأت وزارة التعليم العراقية في بذل جهود مكثفة لتطوير وتحسين العملية التعليمية واتخذت خطوات هامة في هذا السياق منها الاستفادة من المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متنوعة من بين هذه الخدمات كانت توفير طريقة إلكترونية للاطلاع على نتائج الثالث المتوسط للدور الأول حيث تم تخصيص منصة إلكترونية يمكن الوصول إليها بسهولة من المنزل بشرط توفر شبكة الإنترنت تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتخفيف الجهد على الطلاب وأولياء الأمور إذ لم يعد من الضروري الذهاب إلى المدارس للاطلاع على كشوفات النتائج يمكن الآن الحصول على النتائج بسرعة ويسر من خلال الإنترنت مما يوفر وقتا وجهدا كبيرين للجميع.

نتيجة نتائج الثالث المتوسط

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية بشكل بسيط وسهل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية فيما يلي الخطوات التفصيلية للوصول إلى النتائج:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت والدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط وزارة التربية العراقية.

بعد الوصول إلى الموقع ابحث عن القسم المخصص للاستعلام عن النتائج وانقر عليه.

في الصفحة الخاصة بالاستعلام قم بتحديد الصف الدراسي المطلوب وهو الثالث المتوسط.

سيطلب منك إدخال بعض المعلومات الضرورية اكتب اسم الطالب ورقمه الامتحاني في الحقول المخصصة لذلك.

تأكد من اختيار نتائج الدور الأول من الخيارات المتاحة.

في حال طلب منك إرسال أي مستندات إضافية تأكد من إرسالها بشكل صحيح وفقا للتعليمات.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها انقر على زر استعلام عن النتيجة.

ستظهر النتيجة مباشرة على واجهة الموقع مما يتيح لك الاطلاع على تفاصيلها وطباعة نسخة إذا لزم الأمر.

باتباع هذه الخطوات يمكن بسهولة الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط للدور الأول دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو الانتظار لفترات طويلة. هذه العملية الإلكترونية تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسرعة وكفاءة.

نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

حرصت وزارة التعليم العراقية على تنفيذ عملية تصحيح الأوراق الامتحانية وتدقيقها بعناية فائقة لضمان عدم حدوث أي مشكلات أو أخطاء في النتائج هذا النهج الدقيق يأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم نتائج دقيقة وموثوقة تعكس الجهود الحقيقية للطلاب.

وفيما يتعلق بالموعد المتوقع لإعلان النتائج فقد أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بالكشف عنها في الفترة القادمة هذا الإعلان المرتقب يأتي بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأوراق ومراجعتها لضمان أن كل طالب يحصل على الدرجات التي يستحقها دون أي تأخير أو مشاكل.