موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

تعد مرحلة التعليم المتوسط من أهم المراحل التعليمية في الجزائر حيث ينتقل الطلاب منها إلى المرحلة الثانوية التي يتم فيها تحديد مجالهم الدراسي بناءً على نتيجتهم في شهادة التعليم المتوسط؛ ولهذا تعد هذه المرحلة محط اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور كونها مؤشر ودليل على مستوى الطالب وقدراته في المراحل التالية، وفي ضوء ذلك سنوضح لكم عبر السطور القادمة الموعد الرسمي لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

في شهر يونيو من كل عام يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر، ولهذا ترتفع معدلات البحث في الفترة الحالية عن موعد ظهور النتائج، وفي وضوء ذلك قد صرحت وزارة التربية الجزائرية عن أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 ليكون الموعد الرسمي للكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر وذلك في تمام الساعة 4 عصرًا.

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

يوجد طريقتين يمكن من خلالهم الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، إحداهما بشكل إلكتروني والأخرى عبر الرسائل النصية، ويتم إجراء كلاً منهما على النحو التالي:

الاستعلام إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات عبر الضغط هنا.

النقر على كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط.

إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

النقر على إظهار النتائج ثم الانتظار لعدة ثوان وستظهر كافة تفاصيل النتيجة.

الاستعلام عبر الرسائل القصيرة