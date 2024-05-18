يبحث عنها الكثير.. تردد القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين وخجوات تنزيل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

يعتبر مسلسل صلاح الدين من أقوى المسلسلات التي يتابعها الكثير من الأشخاص ولكن لا يعرفون ما هو التردد الذي يتم تنزيل المسلسل من خلاله، فيمكنك مشاهدة مسلسل صلاح الدين الذي قام بنجاح غير طبيعي على المستوى العالمي وأيضا العربي، فيمكنك مشاهدة مسلسل صلاح الدين على قناة تي ار تي الذي يعرض بصورة واضحة بأعلى دقة بدون أي تشويش أو انقطاع، عليك فقط المتابعة حتى تتمكن من تنزيل القناة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يمكنك متابعة وتنزيل قناة تي أي تي الناقلة لمسلسل صلاح الدين من خلال هذا التردد وهو كالتالي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة نايل سات

اسم القناة: تي ار تي التركية.

تردد القناة: 11034.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: تي ار تي التركية.

تردد القناة: 11034.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

خطوات تنزيل القناة

يمكنك اتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من تنزيل القناة من خلال التالي:

أولا يجب الدخول إلى الإعدادات. ثم الدخول إلى كلمة إنشاء قناة. في هذه الخطوة اكتب البيانات بأكملها وهي تردد القناة الاستقطاب معدل ترميز القناة وهكذا حتى يتم إتمام البيانات بأكملها. عليك اختيار كلمة القمر الصناعي سواء كان عرب سات أو نايل سات. ثم اضغط على كلمة موافق لكي يتم تنزل بالقناة ومشاهدتها في أي وقت.

مميزات قناة تي أي تي

يتواجد العديد من المميزات الخاصة بهذه القناة ومن أهميتها كالتالي: