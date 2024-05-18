“سامسونج تهز الأسواق بقوة”.. أرخص موبايل من سامسونج هينزل السوق المصري!

أطلقت شركة سامسونج موبايل Samsung Galaxy A05 الذي يعد أرخص هاتف ذكي لشركة سامسونج مناسب الميزانيات المحدودة، ويدعم بطارية ضخمة وشاشة مميزة مع تصميم بسيط ومختلف وعدد من المميزات الأخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أرخص موبايل من سامسونج هينزل السوق المصري.

مواصفات Samsung Galaxy A05

تعرف على أهم الخصائص التي يأتي بها هاتف سامسونج قبل شرائه والتي تتمثل في الآتي:

اسم الهاتف SAMSUNG Galaxy A05 نوع الشاشة PLS LCD حجم الشاشة 6.7 بوصة معدل التحديث 60هيرتز في الثانية دقة الشاشة +HD الوزن 951 جرام سعة التخزين الداخلية 128 أو 64 جيجابايت نوع المعالج Helio G85 نظام التشغيل أندرويد 13 سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت

مميزات موبايل Samsung Galaxy A05

يحمل هاتف سامسونج العديد من المميزات بالرغم من سعره المنخفض، حيث يأتي بإمكانيات متوسطة ولكنها جيدة ومناسبة للاستخدام لفترة طويلة: