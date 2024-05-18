تكنولوجيا
“سامسونج تهز الأسواق بقوة”.. أرخص موبايل من سامسونج هينزل السوق المصري!
أطلقت شركة سامسونج موبايل Samsung Galaxy A05 الذي يعد أرخص هاتف ذكي لشركة سامسونج مناسب الميزانيات المحدودة، ويدعم بطارية ضخمة وشاشة مميزة مع تصميم بسيط ومختلف وعدد من المميزات الأخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أرخص موبايل من سامسونج هينزل السوق المصري.
مواصفات Samsung Galaxy A05
تعرف على أهم الخصائص التي يأتي بها هاتف سامسونج قبل شرائه والتي تتمثل في الآتي:
|اسم الهاتف
|SAMSUNG Galaxy A05
|نوع الشاشة
|PLS LCD
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|معدل التحديث
|60هيرتز في الثانية
|دقة الشاشة
|+HD
|الوزن
|951 جرام
|سعة التخزين الداخلية
|128 أو 64 جيجابايت
|نوع المعالج
|Helio G85
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|4 جيجابايت
مميزات موبايل Samsung Galaxy A05
يحمل هاتف سامسونج العديد من المميزات بالرغم من سعره المنخفض، حيث يأتي بإمكانيات متوسطة ولكنها جيدة ومناسبة للاستخدام لفترة طويلة:
- يأتي الهاتف بشاشة مقاومة للمياه والغبار مما يجعله مناسب للاستخدام طوال اليوم وللأشخاص الرياضيين.
- كما تدعم الشاشة مستشعر للبصمة في الجهة السفلية.
- يأتي الهاتف بكاميرا خلفية (الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل+ مستشعر يستخدم للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل).
- أما بالنسبة لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة عالية تصل إلى 8 ميجا بيكسل.
- يعمل الهاتف بمعالج قوي مطور من شركة ميدياتك.
- يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت ومساحة تخزين بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت ويمكن توسيعها باستخدام بطاقة SIM.
- يدعم الهاتف خاصية تحديد الموقع (GPS) بالإضافة لأنظمة الملاحة (GLONASS,BDS,GALILEO).
- والجدير بالذكر احتواء الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بسرعة بقدرة تصل إلى 25 وات.
- تحتوي على خاصية USB- C بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم.
- يدعم الهاتف وسائل الأمان والحماية بخاصية (Face Unlock) التي تسمح بفتح الموبايل من خلال الوجه.
- يضم الهاتف بطاقة SIM مزدوجة ودعم شبكات الواي فاي والبلوتوث.
- يتوفر هاتف سامسونج في جميع الأسواق المصرية بسعر 5299 جنيه مصري السعر.
- يختلف السعر بين كل متجر وآخر على حسب نسخة الهاتف.