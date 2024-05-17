نتيجة الصف الخامس الابتدائي “5 ابتدائي” كل المدارس موقع بوابة التعليم الاساسي| رابط نتيجة خامسة الترم الثاني 2024

عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية الامتحانات، و يعتقد البعض أن النتيجة سيتم الإعلان عنها في كافة المحافظات في آن واحد، ولكن هذا ليس صحيح، وسيتم إعلان كل محافظة على حدة، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، وستظهر النتيجة مشيرة إلى الألوان التي تم تحديدها كتقدير للطالب، ويحمل كل لون تقدير معين، سنقوم بعرض تفاصيله خلال هذا المقال.

نتيجة الصف الخامس الإبتدائي

سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح المميكن في القريب العاجل، ويصبح بعدها بإمكان كل طالب الحصول على النتيجة، وذلك من خلال التوجه إلى مقر المدرسة والحصول على التقديرات التي حصل عليها الطالب، أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.

تفسير ألوان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في شكل ألوان، وكل لون يشير إلى تقدير معين، بالشكل التالي:

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب قد فاق جميع التوقعات واكتساب المهارات، ويتراوح بين 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر: يشير إلى أن الطالب قد امتلك المهارات المطلوبة، ويكون بين 65 إلى 85 درجة.

اللون الأصفر: يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى الدعم ويكون بين 50 إلى 65 درجة.

طريقة الحصول علي نتيجة الصف الخامس الابتدائي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي، عن طريق الخطوات التالية: