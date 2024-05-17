شوف اسمك في مستحقي الرعاية الاجتماعية.. إليك رابط مباشر للاستعلام عن أسماء مستحقي الوجبة السابعة!

توجد بعض الفئات التي تستحق الدعم المادي المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأشخاص المستحقين، وعلاوة على ذلك بذلت الوزارة جهودا واسعة إلى مراجعة الأشخاص المستحقين بعناية لضمان وصول الدعم للأشخاص المستحقة، كما تحدثت عن أهم الشروط الواجب استيفائها للحصول على الدعم، ويمكنك الاستعلام عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال عدة خطوات إلكترونية، والتي سوف ننوه عنها في هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن مستحقي الرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء مستحقي الدعم من خلال موقع مظلتي عن طريق القيام بالإجراءات التالية:

أولا التوجه إلى منصة مظلتي من خلال موقع الرسمي للوزارة من هنا .

بعد ذلك قم بالضغط على زر “خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين”.

ومن ثم قم بتعبئة النموذج المطلوب بالبيانات الشخصية.

اختر رقم الوجبة المستعلم عنها وفي هذه الحالة ستكون الوجبة الأخيرة أي الوجبة السابعة.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الشخص المتقدم.

بعد إتمام إدخال البيانات تعرض الأسماء المستحقة للدعم.

كما يمكنك طباعة هذه القائمة والاحتفاظ بها لأي إجراء أنت بحاجة إليه.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

تستهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الفئات التي يدعمها برنامج الرعاية الاجتماعية الخاص بها ولابد من تحقق بعض الشروط في هذه الفئات وهي على النحو التالي: