عربي و دوليأخبار التعليم
وزارة التربية والتعليم العراقية تكشف عن طريقة استخراج أسماء تعيينات العقود 2024
أصبحت جميع خدمات قطاعات الدولة إلكترونية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق 2024 بالإعلان عن الخطوات التي يجب اتباعها للأشخاص الذين لديهم رغبة في الاستعلام عن الأسماء الخاصة بتعيينات عقود التربية داخل وزارة التربية والتعليم في العراق، بالإضافة إلى افصاحها عن أهم الشروط التقديم وذلك ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال تابعوا السطور التالية.
خطوات الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود 2024
أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى مجموعة خطوات يلزم اتباعها للاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم من خلال موقعها الإلكتروني كالتالي:
- الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.
- بعد ذلك اكتب الاسم ورقم الهوية الوطنية.
- ثم اضغط على زر “تسجيل الدخول”.
- قم بمراجعة القسم المتعلق بمسابقة عقود التعيينات.
- ومن ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وبشكل دقيق داخل الحقول المخصصة لذلك.
- ثم اضغط على أيقونة “بحث” لتظهر قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في عقود التربية والتعليم.
شروط التقديم في تعيينات التربية والتعليم بالعراق
لابد من استيفاء بعض الضوابط والشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم العراقية للتقديم في تعيينات الوزارة والتي تتمثل في كل ما يلي:
- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل أراضي العراق.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية العراقية.
- يجب اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات التحريرية وكذلك الاختبارات الشفوية التي تجريها الوزارة.
- لابد من تقديم شهادة تخرج من قبل الجامعة وتكون جامعة معتمدة ومعترف بها لدى الوزارة.
- يشترط إرفاق جميع الوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.
- لابد من امتلاك الشخص تطلع كبير وإمكانية التفاعل مع جميع الطلاب لتأهيله إلى وظيفة المعلم.