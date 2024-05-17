وزارة التربية والتعليم العراقية تكشف عن طريقة استخراج أسماء تعيينات العقود 2024

أصبحت جميع خدمات قطاعات الدولة إلكترونية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق 2024 بالإعلان عن الخطوات التي يجب اتباعها للأشخاص الذين لديهم رغبة في الاستعلام عن الأسماء الخاصة بتعيينات عقود التربية داخل وزارة التربية والتعليم في العراق، بالإضافة إلى افصاحها عن أهم الشروط التقديم وذلك ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال تابعوا السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى مجموعة خطوات يلزم اتباعها للاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم من خلال موقعها الإلكتروني كالتالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

بعد ذلك اكتب الاسم ورقم الهوية الوطنية.

ثم اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

قم بمراجعة القسم المتعلق بمسابقة عقود التعيينات.

ومن ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وبشكل دقيق داخل الحقول المخصصة لذلك.

ثم اضغط على أيقونة “بحث” لتظهر قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في عقود التربية والتعليم.

شروط التقديم في تعيينات التربية والتعليم بالعراق

لابد من استيفاء بعض الضوابط والشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم العراقية للتقديم في تعيينات الوزارة والتي تتمثل في كل ما يلي: