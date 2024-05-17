رسميا ملك الهواتف وصل.. مواصفات هاتف Vivo X100s والسعر الرسمي للجوال أقوي زووم ومعالج في التاريخ

مواصفات هاتف Vivo X100s، هذا الهاتف الرائع هو من تصميم شركة فيفو الصينية والتي جعلت الهاتف بتصميم أنيق وعصري يجمع بين الفخامة والبساطة، وهيكله المصنوع من المعدن والزجاج يمنحه متانة وقوة، بينما تتوفر ألوانه الجذابة لتناسب جميع الأذواق، هذا الهاتف يجمع بين الامكانيات العديدة والسعر البسيط وذلك لان شركة فيفو معروفة بتقديم القيمة مقابل السعر لكافة عملائها، وفي المقال سوف نتناول بشكل مفصل كافة المميزات الخاصة بالهاتف.

مواصفات هاتف Vivo X100s

يمتلك الجهاز مجموعة قوية من المميزات وهي:

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.78 بوصة، بدقة +FHD (1260 x 2800 بكسل)، وكثافة 453 بكسل في البوصة، و معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

معالج Dimensity 9300 ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حوالي 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.

سعة التخزين تتوفر بثلاث اشكال 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

بطارية بسعة 5100 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

نظام التشغيل Funtouch 13 ويعمل بنظام أندرويد 13.

ماسح ضوئي لبصمة الإصبع في الشاشة.

التعرف على الوجه.

دعم الشريحتين.

دعم Wi-Fi 6.

بلوتوث 5.3.

مدخل USB Type-C.

الكاميرا الخلفية لجوال Vivo X100s

تتوفر الكاميرا بشكل رباعي:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع الفتحة f/1.6 (OIS).

كاميرا واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل والفتحة حوالي f/2.6 (OIS).

كاميرا تقريب دقتها حوالي 50 ميجابكسل f/2.0 (تقريب 3x).

كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل والفتحة حوالي f/2.4.

الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة مقدارها f/2.4.

سعر هاتف Vivo X100s

‏يتوفر الجهاز لجميع أنحاء العالم با بأسعار مميزة جدا: