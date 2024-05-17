لينك تنزيل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي الوجبة الاخيرة

أصبح موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العراقيون في الآونة الأخيرة، وذلك لأنهم يترقبون الإعلان عن كشوفات أسماء الوجبة الأخيرة بفارغ الصبر بسبب التأخير الذي حصل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أكدت بأنه سيتم الإعلان عن هذه الأسماء فور الانتهاء من عملية مراجعة الطلبات التي قدمها عدد كبير جدًا من المواطنين العراقيين، وإضافة الوزارة بأنه يمكن للأشخاص الراغبين في معرفة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، وسوف نتحدث بشكل مفصل أكثر عن هذه الطريقة في هذا المقال، كما سنقدم لكم الكثير من التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لم تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة، وذلك لأنه لم يتم الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء في الأيام القادمة، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عنها من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية عن طريق القيام بالخطوات البسيطة الآتية في المقال.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يقوم المواطن بداية بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يختار من القائمة الظاهرة على الشاشة أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

بعد ذلك يجب على المواطن الراغب في الاستعلام أن يقوم بتحديد رقم الوجبة التي يريد الاستعلام عنها واسم المحافظة التابع لها.

الآن لابد من النقر فوق زر “استعلام”.

شروط القبول بالرعاية الاجتماعية