عاجل.. لابورت رئيس برشلونة يقرر عدم استمرار تشافي مع الفريق الموسم المقبل

كشفت العديد من المصادر والتقارير الواردة من كتالونيا أن خوان لابورت رئيس نادي برشلونة قرر عدم استمرار تشافي مدرب الفريق لقيادة الفريق فنيًا الموسم المقبل، وكانت هناك الكثير من التصريحات أن تشافي سوف يبقى مع الفريق الموسم القادم، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نوضح لكم السبب الرئيسي لرحيل تشافي عن تدريب الفريق، والمدرب المرشح لخلافة تشافي في برشلونة.

ما هو سبب رحيل تشافي عن برشلونة؟

التصريحات التي صرح بها تشافي عن برشلونة كانت السبب الوحيد في نهاية مسيرته مع الفريق، حيث صرح تشافي قائلًا بأنه سوف يكون من الصعب على نادي برشلونة منافسة الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد والأندية الأوروبية الأخرى بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها النادي في السنوات الماضية.

وقد أصيب خوان لابورت رئيس نادي برشلونة بخيبة أمل بعد تصريحات تشافي عن الفريق، وقرر لابورت عدم السفر مع الفريق إلى ألميريا، كما قرر التراجع عن الاتفاق الذي عقده مع تشافي في 24 أبريل من العام ليبقي تشافي مدربًا للفريق، وبذلك لن يستمر تشافي مع نادي برشلونة الموسم المقبل.

المدرب المرشح لتدريب برشلونة خلافة تشافي

بعد أن أعلن رسميًا خوان لابورت عن عدم استمرار تشافي مع الفريق الموسم المقبل، فلابد أن يتم اختبار مدربًا جديدًا للفريق، ووفقًا للمعلومات الصادرة من الصحافة الأسبانية فإن رافائيل ماركيز مدرب الرديف هو المرشح الأول لقيادة تدريب الفريق بعد رجل تشافي.

البطولات التي حصل عليها تشافي مع برشلونة

حصل تشافي على بطولتين فقط مع نادي برشلونة منذ توليته مهمة تدريب الفريق، حيث حصل برشلونة على لقب الدوري الأسباني والسوبر الأسباني عام 2022، ولم يحصل الفريق على أي بطولات أخرى حتى الآن.