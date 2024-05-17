بمكونات منزلية وفعالة.. طريقة التخلص من الناموس نهائيا بـ5 طرق مختلفة !!

الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق فعالة يتم من خلالها التخلص من الناموس والحشرات سواء الزاحفة أو الطائرة، ولم يجدوا أي طريقة مثالية لكي يتم القضاء عليها بصورة نهائية فالبعض استخدم مواد التنظيف مثل الكلور والفنيك وغير ذلك، والبعض الآخر استخدم المبيدات التي تقضي على الناموس ولم يحصلون على أي نتيجة حتى الآن، لذلك قمنا بوضع الحل الأمثل الذي يقضي بصورة نهائية على الناموس.

أفضل طرق التخلص من الناموس نهائياً بمكونات منزلية

يمكنك استخدام بعض الطرق الفعالة التي تقضي على الناموس بصورة نهائية من خلال التالي:

1. طريقة التخلص من الناموس باستخدام الثوم

يتواجد داخل الثوم بالعديد من الخصائص الهامة التي تعمل على قضاء الناموس بصورة نهائية قم بوضع الثوم في مياه واتركها على النار حتى يتم سلق الثوم ثم يتم وضعه في محلول زجاجي ويتم الرش في الأماكن التي يكون بها الناموس.

2. طريقة التخلص من الناموس باستخدام الكافور

يعتبر الكافور من أقوى المواد التي تقضي على الناموس بصورة نهائية، فقط قم بإغلاق الأبواب وضع الكافور لمدة نصف ساعة وبعدها لا يمكن أن تجد أي ناموسة.

3. طريقة القهوة للتخلص من الناموس

تعمل القهوة على قضاء الناموس بشكل نهائي من خلال وضع القهوة في مياه ورشها حول البيت، وسوف تجد أن الناموس اختفى بشكل تام.

طرق أخرى لقتل الناموس

ويمكن أيضا اتباع الوصفات الأخرى حتى يتم القضاء على الناموس بصورة سريعة، و بين هذه الخلطات ما يلي:

4. طريقة زيت الشاي

ضع بعضا من زيت الشاي مع كوب كبير من المياه وضعه في زجاجة وقم بالرش في أنحاء المنزل المختلفة، حتى يقضي بشكل نهائي على الناموس.

5. طريقة زيت اللافندر

الناموس لا يستطيع تحمل الرائحة الخاصة باللافندر فيمكن استخدام اللافندر لكي يتم القضاء عليه من خلال وضع زيت اللافندر في أركان المنزل، ويمكن وضعه على جسمك حتى لا يقترب منك الناموس.