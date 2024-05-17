الفرصة الذهبية! وزارة العمل تكشف عن مفاجأة حلوة.. وظائف جديدة في 20 محافظة!

تبذل وزارة العمل المصرية قصارى جهدها لتوفير وظائف للشباب الخريجين في القطاع الخاص بالتعاون مع الشركات والمؤسسات لخلق فرص عمل شاغرة مناسبة للشباب، وأعلنت مؤخرا عن توافر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 900 وظيفة في عدد كبير من محافظات مصر، وفيما يلي سنتحدث عن جميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع.

وظائف وزارة العمل للشباب الخريجين

خلقت وزارة العمل أكثر من 945 وظيفة لجميع الشباب الخريجين للجنسين الذكور والإناث بجميع التخصصات في القطاع الخاص وجاء إعلان الوزارة على النحو التالي:

أعلنت وزارة العمل عن وفرة عدد من الوظائف الخالية يصل عددها إلى 945 فرصة عمل.

كما صرحت وزارة العمل عن الوظائف المطلوبة ستكون في الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات بما يطلق عليها “أكاديمية ناس”.

علاوةً على ذلك أن الرواتب مجزية جدا وسيتم تحديدها أثناء إجراء المقابلة الشخصية مع مسؤول الأكاديمية التي تخضع لإشراف الإدارة العامة.

الوظائف المتاحة ملائمة لجميع المؤهلات العليا سواء للمدرسين وفرق التمريض وأكثر من ذلك.

الوظائف متوفرة لكلا من الجنسين الذكور والإناث.

يشترط أن يكون المتقدم يحمل سن ما بين 21 عام وحتى سن 40 عام.

وظائف الشباب في وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن عن جهدها الشديد لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، حيث أعلنت عن الوظائف في يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو سنة 2024 وحرصت الوزارة على خلق فرص العمل بمرتبات مجزية وجيدة للشباب للحد من معدل البطالة في الدولة.

بالإضافة إلى توجيهات وزير العمل “حسن شحاتة” في كافة مؤسسات الوزارة وكوادر العمل للعمل الجاد في خلق فرص عمل حقيقية للشباب مناسبة لهم ترفع من مستوياتهم الاجتماعية، وترقى من مهاراتهم التعليمية وهذا هو الهدف الرئيسي لوزارة العمل في تنمية قدرات الشباب، والقضاء على مشكلة البطالة في الدولة.