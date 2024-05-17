“حلمها مجانا 100%” تحميل لعبة اي فوتبول 2024 efootball لهواتف الآيفون والاندرويد.. العب مع أصحابك

حققت لعبة أي فوتبول بيس شهرة كبيرة وقاعدة شعبية ضخمة منذ أن تم طرحها حتى الوقت الحالي، والذي شجع العديد من الأفراد إلى البحث عن طرق تحميلها للاستمتاع بها أيضاً، ويعد من مزايا هذه اللعبة أنها تستطيع العمل على جميع أنواع الأجهزة الذكية ولا تحتاج إلى إصدار معين حتى تعمل عليه، ولذلك يمكن تحميلها على أي جهاز إلكتروني وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة أي فوتبول بيس

يمكن تحميل لعبة أي فوتبول بيس على جهاز الكمبيوتر وهواتف الأندرويد وهواتف الآيفون، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني كونامي التابع للشركة المصنعة للعبة.

ثم فتح قائمة الألعاب ومنها يتم اختيار لعبة أي فوتبول بيس 2024 حتى يتم تحميل التحديث الأخير منها.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تحميل التي تكون موجودة فوق ملف اللعبة.

من ثم يتم فتح اللعبة بعد انتهاء التنزيل وإنشاء حساب جديد عليها والدخول إلى أول مباراة.

مميزات لعبة أي فوتبول بيس الجديدة

قامت شركة كونامي بإضافة عدة مزايا إلى اللعبة في إصدارها الجديد لتعطي المزيد من المتعة إلى مستخدميها، وهي تحتوي على الآتي: