شروط التسجيل في السكن الترقوي الحر LPL وأهم الشروط

يرغب الكثيرون من المواطنين في التقديم إلى على السكن الترقوي الحر شروط التسجيل في السكن الترقوي الحر لعام 2024، تقديم الحكومة الجزائرية العديد من الخدمات للمواطنين، وقد تم فتح باب التقديم مرة أخرى لبرنامج السكن الترقوي LPA، مما يوفر فرصة للجميع لامتلاك سكن بأسعار ملائمة تتناسب مع جميع الفئات. وقد وضعت الحكومة شروطًا محددة يجب توفرها في كل متقدم للاستفادة من الدعم السكني.

شروط التقديم في السكن الترقوي الحر

يوجد عدة شروط للتقديم على السكن الترقوي الحر، نذكرها فيما يلي:

الجنسية الجزائرية من أبرز شروط التقديم.

الإقامة الدائمة داخل أحد ولايات الجزائر.

كما يتعين ألا يكون المتقدم قد حصل على الدعم من برامج أخرى تقدمها الحكومة الجزائرية.

ينبغي ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن سدس الحد الأقصى للدخل الوطني.

من الضروري تسليم المستندات والوثائق اللازمة للتقديم في السكن الترقوي الحر.

يجب أيضًا ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو وحدات سكنية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة..

المواقع المتاحة للتسجيل في السكن الترقوي الحر (LPL)

يوجد بعض المواقع المتاحة للتسجيل في السكن الترقوي الحر نذكرها فيما يلي: