عودة أسطورة هواوي بكاميرا خرافية 🔥💪.. مواصفات Huawei Pura 70 Ultra وسعر الجوال في السعودية

مواصفات Huawei Pura 70 Ultra، أطلقت شركة هواوي مؤخرًا هاتفها الجديد الرائد والذي يتميز ببطارية عملاقة بسعة 5200 مللي أمبير وشاحن سريع بقوة 100 وات وشركة هواوي هي واحدة من أقوي الشركات المعروفة بهواتفها المميزة التي تجذب العملاء بسبب المقومات الموجودة بها وبعد إطلاق الهاتف الجديد الخاص بها بدأ الكثير يبحث عن كافة المواصفات والتفاصيل الخاصة به.

مواصفات Huawei Pura 70 Ultra

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة قوية جدا من المميزات الرائعة وهي:

الهاتف يمتلك شاشة من نوع OLED بحجم 6.8 بوصة بدقة 1260 x 2844 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

الجهاز به معالج Kirin 9010 ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.

سعة التخزين حوالي 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

الكاميرات الخلفية عبارة عن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا تقريب بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.1.

الكاميرا الأمامية هي كاميرا بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

البطارية سعتها 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات سلكيًا و 80 وات لاسلكيًا.

الجهاز يختوي على طبقة Kunlun Glass وهي لحماية الجهاز.

نظام التشغيل الخاص بالجهاز HarmonyOS 3.0.

ماسح ضوئي لبصمة الإصبع في الشاشة.

التعرف على الوجه.

دعم الشريحتين.

دعم Wi-Fi 6.

بلوتوث 5.2.

مدخل USB Type-C.

سعر هاتف Huawei Pura 70 Ultra

يتوفر هاتف Huawei Pura 70 Ultra في السعودية بسعر يبدأ من 4,499 ريال سعودي لنسخة 256 جيجابايت و 5199 ريال سعودي لنسخة 512 جيجابايت.