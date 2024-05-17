أغاني البيبي تفرح وتسعد طفلك..حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية وتابع الأغاني والأناشيد الجديدة

قناة طيور الجنة بيبي تعد من أهم وأفضل القنوات الفضائية التي تقدم الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال الصغار، وعلى الرغم من أن هذه القناة تم إطلاقها منذ سنوات طويلة إلا أنها لا تزال تحظى بشهرة كبيرة ونسبة مشاهدات عالية، حيث يقبل ملايين الأطفال من مختلف الدول العربية على متابعة محتوى طيور الجنة بيبي الذي يجمع بين الثقافة والتسلية، كما أن الأناشيد والأغاني التي تقدمها هذه القناة تتميز بجمال الصور والألحان والكلمات مما جعل الأطفال ينجذبون بشكل كبير لمشاهدة هذا المحتوى التعليمي والترفيهي، وفي السطور القادمة سوف نتحدث عن الكثير من التفاصيل المهمة حول قناة طيور الجنة بيبي، تابعونا.

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية

بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها قناة طيور الجنة بيبي التي تقدم محتوى هادف ومفيد، تزايدت التساؤلات من قبل الأهل عن كيفية الوصول إلى أحدث بيانات تردد لهذه القناة الرائعة والمفضلة لدى أغلب أطفال العالم العربي، وفي السطور القادمة نذكر لكم هذه البيانات بالتفصيل، وهي كالآتي:

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تتردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أشهر أناشيد أغاني طيور الجنة بيبي

تعرض قناة طيور الجنة بيبي عدد كبير جدًا من الأناشيد والأغاني المشهورة والمفضلة لدى ملايين الأطفال، وسوف نذكر لكم أبرزها: أغنية حميدو، أغنية هالصيصان شو حلوين، وأغنية شاور شاور، وأغنية ماما جابت بيبي، وأغنية الحلو صار يحبي، وأغنية 7 أولاد، وأغنية البندورة الحمرة.