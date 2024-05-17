“بالاسم عبر مظلتي”.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر spa.gov.iq في كل المحافظات

تصدرت اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، ويستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية العديد من الأسر المحتاجة والمستحقة للرعاية الاجتماعية التي تسعى إلى رفع مستوى المعيشة ومواجهة غلاء الأسعار التي تعاني منها العراق، ويسعى المستفيدون إلى الحصول على رواتبهم المقررة في أقرب وقت ممكن من هذا الدعم.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت أن تكون ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ينبغي عليهم استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم ينتمي إلى الجنسية العراقية.

أن يكون عمر المتقدم مابين 16 و60 عامًا.

أن يمتلك المتقدم حساب بنكي مفعل وبطاقة هوية سارية المفعول.ألا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة أو عقارات.

ينبغي أن يقيم المتقدم بشكل مستمر داخل العراق.

أن يكون المتقدم قد حصل على دفعة سابقة من الدعم، ولا يجب أن يكون مستفيدًا من أي دعم اجتماعي آخر في العراق.

المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية 2024

بالإضافة إلى أن الفئات التي تستحق الدعم التي تقدمه الوزارة من الدعم الاجتماعي، وتشمل:

زوجة الرجل التي حكم علي زوجها بالسجن نتيجة ارتكابه للعديد من الجرائم.

أن تقيم المرأة العراقية داخل العراق.

السيدات التي تتزوج من شخص ذو إعاقة، وتقديم مستندات طبية ثبت ذلك.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر على الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

اضغط على الوجبة السابعة.

أدخل بعد ذلك بيانات المتقدم بشكل صحيح في المعلومات الصحيحة.

انقر على كلمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

ومن خلال الخطوات السابقة سوف تبدو قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.