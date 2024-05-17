أشرس كائنات أفريقيا.. أجدد تردد ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi 2024 علي النايل سات.. نادي قتال الحيوانات في انتظاركم

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi، قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات الغنية عن التعريف والتي يحبها الكبار والصغار لما تقدمه القناة من محتوى برامج مميزة سواء كان عالم الحيوان أو برامج وأفلام يتابعها ملايين المشاهدين في العالم العربي المحبين لكل ما هو جديد وغريب، حيث تعرض القناة الوثائقية وأفلام توضح ما يدور في الطبيعة وفي البراري واليوم سنتعرف معا على أحدث واجدد الترددات حيث تقوم القناة دائما بتحديث التردد حتى تتمكن من عرض الصور بجودة SD-HD.

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi

تقوم قناة ناشونال جيوغرافيك بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المدبلجة باللغة العربية، حيث ان القناة تبث بالتعاون مع كلا من شركة أبو ظبي وشبكة فوكس، وتعرض القناة محتواها المميز مدبلج باللغة العربية لتستعين القناة باللهجة الشامية والتي يفهمها سكان الشرق الأوسط جميعا ويمكن تنزيل قناة على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 hd الجديد نايل سات

يمكنكم بكل سهولة تنسيق قناه ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411 MHz.

الاستقطاب: أفقي H.

ترميز القناة: 30.000.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi عرب سات

استطاعت قناة ناشونال جيوغرافيك منذ بثها عام 2009 ان يكون لها عدد كبير من ملايين المتابعين في العالم العربي والشرق الأوسط ويأتي ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد: 11804 MHz.

الاستقطاب: أفقي H.

ترميز القناة: 27.500.

تصحيح الخطأ: ¾.

أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi

منذ بث القناة وإطلاقها للمرة الاولى والقناة تقوم بعرض مجموعة من أشهر البرامج الوثائقية المحببة للأطفال والكبار وتأتي أشهر البرامج التي تعرضها ناشونال جيوغرافيك علي النحو التالي: