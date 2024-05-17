رسميا بقرار وزاري.. تحديد موعد الاختبارات الشفوية في السعودية واختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445؟ وتوقيت انطلاق العام الجديد 1446

موعد الاختبارات الشفوية في السعودية 1445، أن الاختبارات الشفوية اختبار الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعوديه يعتبر من الأمور الحاسمة للطلاب وذلك لقيامهم بإنهاء العام الدراسي استعدادا لبدء إجازة نهاية العام، حيث يهتم الطلاب وأولياء الأمور في المملكة في التعرف على موعد الإختبارات الشفوية وكذلك موعد الأختبارات النهائية لذا سنقوم اليوم بالتعرف على المواعيد المحددة لإجراء الاختبارات وتوقيت انطلاق بداية العام الدراسي الجديد في السطور القادمة فتابعونا.

موعد الاختبارات الشفوية في السعودية 1445؟

قد شددت وزارة التعليم في المملكة على تحديد مواعيد جميع الاختبارات للطلاب بمختلف الصفوف حيث تم الإعلان من قبل الوزارة عن موعد الاختبارات العملية والشفوية والتي من المقرر انطلاقها في العشرين من شهر ذو أو قاعدة 1445 والموافق اليوم الثلاثاء 28 من شهر مايو لعام 2024.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث 1445

وقد أطلقت وزارة التعليم الجداول الخاصة بمواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للطلاب في المملكة حيث جاء موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لطلاب المملكة على النحو التالي:

من المقرر انطلاق الاختبارات الختامية لطلاب الصفوف الدراسية المختلفة في السابع والعشرين من شهر ذو القعدة 1445، والتي سوف تصادف الرابع من يونيو لعام 2024.

على أن تتواصل الاختبارات الختامية لمدة ستة ايام متتالية لتنتهي في يوم الرابع من ذي الحجة لعام 1445 الذي يصادف العاشر من شهر يونيو 2024.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1446؟

قد قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك ليبدأ في 18 من شهر أغسطس عام 2024 ولكن الى الان لم يتم الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد وهل سيستمر على نحو العام الماضي وهو ثلاث صفوف دراسية أو يعود كما كان قبل ذلك إلى الدراسة في فصلين دراسيين فقط وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.