“درجاتك بالالوان”.. نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت natega4dk.net في جميع المحافظات

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم 2024 خلال الساعات الراهنة، وحيث من المقرر أن تعلن عبر المدارس الابتدائية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تمت بكل نزاهة وشرف، وقد أظهرت النتائج الأولية ارتفاع معدلات النجاح عن الأعوام السابقة، كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم عبر موقع نتيجة نت من خلال اتباع ما يلي.

نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم 2024

أعلنت المدارس الابتدائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم 2024 للفصل الدراسي الثاني لعام الحالي، ومن المقرر أن النتائج ستعرض بالألوان، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية، و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال زيارة الصفحة الرسمية للمدرسة أو عن طريق التوجه مباشرة إلى المدرسة، وبذلك سيتمكن الأفراد من معرفة النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس، و تظهر نتائج الصف الرابع الابتدائي وفقًا لنظام التقييم الجديد للصفوف الأولى حيث تعلن النتائج باستخدام الألوان بدلاً من الدرجات، ويهدف هذا النظام إلى توضيح مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات المطلوبة، تكون النتائج على النحو التالي:

اللون الأزرق يدل على أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، وتتراوح نسبته من 85% إلى أقل من 100%.

وأما اللون الأخضر يشير إلى أن المتعلم اكتسب المعارف والمهارات المطلوبة بشكل جيد، وتتراوح نسبته من 65% إلى أقل من 85%.

وبينما اللون الأصفر يعبر عن أن المتعلم يحتاج إلى بعض الدعم لاكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، وتتراوح نسبته من 50% إلى أقل من 65%.

واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم، وتتراوح نسبته من 1% إلى أقل من 50%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية: