استعلم أور “ur.gov.iq”رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق وطريقة السداد وادفع الغرامة

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق وطريقة السداد، وهو من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل كبير من جانب مالكي السيارات في دولة العراق خلال الفترة الحالية، حيث يرغب الجميع في التعرف على مقدار الغرامة المقررة على السيارات والعمل على تسديدها عبر المنصات الإلكترونية التي تم اتاحتها مؤخرا للتسهيل على المواطنين، وتعد منصة ” أور” الإلكترونية من أبرز المنصات التي اتاحتها الحكومة العراقية لإنهاء الكثير من الإجراءات الحكومية بطريقة إلكترونية بدلا من التعرض الازدحام والتكدس في المؤسسات المختلفة، وفيما يلي ننقل لكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق وطريقة السداد.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

حددت المديرية العامة للمرور في العراق بعض الخطوات التي يلزم اتباعها من قبل المواطنين ممن يرغبون في الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق، وذلك عبر منصة أور الإلكترونية على نحو الخطوات التالية:

أولا يجب التوجه إلى رابط منصة أور الالكترونية.https://ur.gov.iq/

القيام بتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على ايقونة الاستعلام عن غرامات المرور.

إدخال جميع البيانات والمعلومات اللازمة بشكل صحيح.

وأخيرا الضغط على ايقونة الاستعلام، وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالغرامة وقيمتها.

طريقة سداد غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

تختلف قيمة الغرامة المقررة على السيارات في العراق باختلاف الأسباب، حيث تأتي غرامة القيادة تحت تأثير الكحول بقيمة 10000 دينار، أما عن غرامة عدم الالتزام بالإشارة، فإن غرامتها تكون بقيمة 5000 دينار، كما ان غرامة عدم الالتزام بوضع حزام الأمان تكون بقيمة 2500 دينار، والان يمكنك القيام بسداد قيمة غرامات المرور بالعامة الرقم الألماني 2024 على النحو التالي: