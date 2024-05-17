“الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 “800 دينار جزائري” والشروط اللازمة

قام الرئيس عبد المجيد تبون بالإعلان عن إتاحة الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت، وهي عبارة عن دعم يقدم إلى السيدات غير العاملات بالتحديد وليس لجميع سيدات الدولة لدعم هؤلاء السيدات ومساعدتهم ومساعدة أسرهن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حتى يجدن هؤلاء السيدات فرصة عمل مناسبة لهم وتساعدهم المنحة أيضاً على ذلك، وبعد أن يتم تثبيتهن في وظيفة تدر عليهن دخل شهري منتظم وكافي لسد احتياجاتهن يتم وقف المنحة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

والسيدات الراغبات في التقديم في الوكالة الوطنية للتشغيل يمكنهن ذلك بشكل إلكتروني، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع وكالة التشغيل الوطنية.

ثم من الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.

بعد ذلك يتم تعبئة نموذج التقديم، والذي يتضمن على البيانات الشخصية وعنوان الإقامة بشكل مفصل وصحيح.

عند الانتهاء يتم الضغط على خانة إرسال الطلب الموجودة في أسفل الصفحة، والانتظار حتى يتم فحص الطلب وإرسال النتيجة.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة

حددت الحكومة مجموعة من الضوابط والشروط يجب أن تتوفر في المتقدمات إلى المنحة، ويعد أهم تلك الشروط هو الآتي: