موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أبطال أفريقيا 2024

تترقب جماهير كرة القدم مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي القادمة بشغف كبير، حيث تجمع المباراة بين اثنين من أعرق الأندية في القارة الأفريقية، يتميز الفريقان بتاريخ حافل من الإنجازات على الصعيدين المحلي والقاري، مما يجعل المواجهة بينهما دائمًا محط اهتمام الجماهير، يسعى كل من الأهلي والترجي لتحقيق الفوز لتعزيز مكانتهما في البطولة والتقدم نحو الأدوار النهائية، وهو ما يضفي على المباراة طابعاً تنافسياً كبيراً.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 غدًا السبت الموافق 18 مايو، ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

يستعد الأهلي للمباراة بروح عالية وأداء قوي، مستنداً إلى خبرته الواسعة في البطولات الأفريقية، يمتلك الفريق المصري مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم صنع الفارق في أي لحظة، من المتوقع أن يعتمد المدير الفني على خطته الهجومية المعتادة لتحقيق نتيجة إيجابية، مدعوماً بجماهيره الوفية التي دائمًا ما تكون السند الأكبر في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

الأهلي في تحدي جديد في رادس

يدخل الترجي التونسي المباراة بروح التحدي والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية في ملعبه، يعتبر الترجي من الفرق التي تتمتع بالصلابة الدفاعية والقدرة على استغلال الفرص للتسجيل، يعتمد الفريق على عدد من النجوم الذين يمتلكون خبرة واسعة في المباريات الدولية، مما يجعل الترجي خصماً صعباً، يتعين على الفريق التونسي التركيز على استغلال الهجمات المرتدة والتحلي بالانضباط التكتيكي للخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في مباراة الإياب.