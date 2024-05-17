“داونلود كشوفات المقبولين PDF”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي MY UMBRELLA في كل المحافظات

يعتبر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 اكثر ما تم البحث عنه من قبل ملايين المواطنين في العراق حيث تقدم الرعاية العديد من وسائل الدعم للأسر الفقيرة وكبار السن والفئات التي تحتاج الدعم، حيث تحرص الحكومة العراقية علي تقديم وجبة كل فترة بهدف تقديم الدعم المالي لتلك الأسر، وتقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية علي تقديم دعم في مجلات مختلفة مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجلات الهامة لدي تلك الأسر.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ذكرنا أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هي الأكثر بحثا عبر محرك بحث جوجل، ينتظر معظم المواطنين في العراق الاعلان عن موعد صرف المنحة، حيث تحرص الحكومة العراقية على تقديم تلك الوجبة لجميع الفئات المحتاجة اليها بهدف تحسين مستوى المعيشة والعمل على توفير جودة حياة عالية لهم،وبعد انتهاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من عمليات المراجعة ستعلن عن اقتراب موعد صرف المنحة .

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية من خلال اتباع ما يلي:

في البداية قم بالدخول لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اضغط على زر الخدمات الالكترونية، والان ستظهر لك قائمة قم باختيار منها برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك قم باختيار ايقونة اسماء المشمولين، ثم قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك وحدد المحافظة لها.

والأن يجب عليك الضغط علي ايقونة الأستعلام وستظهر لك الكشوف علي شكل ملفات pdf.

وبعد ذلك تأكد من تحميل تلك الكشوف علي الجهاز الخاص من خلال الضغط علي ايقونة التنزيل.

وبعد انتهاء الوزير من عمليات البحث والمراجعة سيتم الاعلان عن موعد صرف المنحة في وقت قصير.

شروط الرعاية الاجتماعية 2024

حددت الحكومة العراقية شروط لرعاية الاجتماعية من اجل التأكد من وصول المنحة للفئات المحتاجة، والأن اليكم الشروط :