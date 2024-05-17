حجز الوحدات السكانية بدأ.. كراسة شروط بيت الوطن المرحلة العاشرة 2024 للمصريين في الخارج والأوراق المطلوبة

‏الحكومة المصرية دائمًا تكون حريصة على أبنائها سواء داخل الوطن أو خارجة وعدد كبير جدا من المواطنين المصريين يعيشون في دول عربية وأجنبية خارج حدود بلدهم لأغراض مختلفة سواء العمل أوالتعلم والكثير من الأمور ولذلك قامت الحكومة المصرية بطرح مشروع قادر على توفير وحدات سكنية لهؤلاء الأشخاص المقيمين خارج بلادهم بأسعار مميزة وفقًا لمجموعة من الأوراق والشروط التي يتم تقديمها للحكومة المصرية وسوف نتعرف على كافة التفاصيل تسهيلًا على كافة المواطنين المقيمة في الخارج.

ما هو مشروع بيت الوطن؟

مشروع بيت الوطن هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير وحدات سكانية ميسرة التكلفة على المقيمين في الخارج، ويتضمن المشروع عدة مراحل، وتعد المرحلة العاشرة هي أحدثها، حيث تم طرح وحدات سكانية جديدة في مواقع متميزة بأسعار تنافسية.

‏شروط التقديم لحجز وحدات سكانية في بيت الوطن

للتقديم لحجز شقق في مشروع بيت الوطن، يجب أن تتوافر فيك الشروط التالية:

أن تكون مصري الجنسية.

‏أن يزيد عمرك عن 21 عام.

ألا تكون قد حصلت على وحدة سكانية من أي مشروع إسكان حكومي سابق.

أن تكون مقيمًا خارج مصر بشكل دائم.

أن تتوافر لديك العملة الأجنبية لسداد مقدمات الحجز والأقساط الخاصة بالوحدة ويتم وضع هذه العملات في حسابك بالبنك قبل عملية الحجز بستين يوم.

ما هي الأوراق المطلوبة لحجز شقة في مشروع بيت الوطن؟

للتقديم لحجز شقة في مشروع بيت الوطن، ستحتاج إلى تقديم الأوراق التالية:

صورة من جواز سفرك ساري المفعول.

صورة من تصريح الإقامة في بلدك الحالي.

شهادة قيد حياة.

مستند يثبت الحالة الاجتماعية شهادة زواج أو طلاق.

‏حساب بنكي يحتوي على العملة الأجنبية بالدولار.

ما هي مدة استقبال طلبات الحجز في مشروع بيت الوطن المرحلة العاشرة؟

تم فتح باب التقديم لحجز شقق المصريين في الخارج في مشروع بيت الوطن المرحلة العاشرة 2024 من الأربعاء 8 مايو 2024 وسوف يستمر لمدة 15 يوم فقط، أي حتى 22 مايو 2024.