عالم الحيوان شغال.. تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات الجديد بعد غلقها أكثر من شهر

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أشهر القنوات الوثائقية التي تنتمي إلى مجموعة قنوات مختلفة في المحتوى، حيث أن تلك القنوات نالت شهرة واسعة في أنحاء العالم داخل 126 دولة، فمعظم الدول العربية تبحث عن تردد القناة لبثها برامجها باللغة العربية، كما أنها تتميز بعرض الأفلام والبرامج الوثائقية التي تهتم بالطبيعة والعلم والتاريخ والحضارات، إضافةً إلى ذلك أصبحت من قريب تبث بعض البرامج التي تحكي عن قصص بعض المجرمين في السجن وحياتهم، وباقة متنوعة ومختلفة من البرامج التثقيفية الممتعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لاستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهازك الخاص، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا يرجى التوجه إلى خانة البحث أو إضافة القناة في جهاز الاستقبال عالي الدقة.

ومن ثم يتم إدخال التردد التالي الخاص بالقناة هو 11411.

وبعد ذلك يتم تعيين الاستقطاب الخاص بالقناة على أفقي.

وبعدها يتم اختيار التعديل DVB-S2 بـ 8 PSK.

ثم يتم تعيين معدل الترميز على 30000.

وفي النهاية يتم اختيار إعداد FEC على تلقائي أو ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك الجديد على كافة الأقمار الصناعية

سوف يتم توفير معلومات التردد الخاص بالقناة. على كلا القمرين لسهولة استقبالها، كما هو آتٍ:

تردد القناة على النايل سات

التردد:11804. معامل الترميز:27500. معامل تصحيح الخطأ:⅚. الاستقطاب: افقي.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12015 معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ:⅚. الاستقطاب: افقي.

تردد القناة على هوت بيرد

التردد: 11054. معدل الترميز:27500. معامل تصحيح الخطأ:⅚. الاستقطاب: افقي.

تردد القناة على سهيل سات

التردد: 11669. معدل الترميز:27500. معامل تصحيح الخطأ:¾. الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة على الياه سات