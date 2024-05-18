تكنولوجيا

“بكاميرا ممتازة” تعرف على مواصفات هاتف Redmi Note 13 من شاومي واكتشف سعره

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 52 دقيقة
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“بكاميرا ممتازة” تعرف علي مواصفات هاتف Redmi Note 13 من شاومي واكتشف سعره
“بكاميرا ممتازة” تعرف علي مواصفات هاتف Redmi Note 13 من شاومي واكتشف سعره

أطلقت شاومي هاتفا اقتصاديا مع ميزات تتفوق على فئته السعرية، حيث يتمثل في جهاز Redmi Note 13 الجديد، ليدخل المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكية، ويتميز هذا الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، تمنحك تجربة تصوير استثنائية وتفاصيل صورة فائقة الوضوح، بالإضافة إلى بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G

الميزةالتفاصيل
الشبكات المدعومةالجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)
الأبعاد162.3×75.6×8 ملم
الوزن188.5 جرام
خامة الظهربلاستيك
مقاومة الماءشهادة IP54 (طارد لقطرات الماء الخفيفة)
نوع الشاشةAMOLED
حجم الشاشة6.67 إنش
دقة الشاشة1080×2400 بكسل
كثافة البكسلات395 بكسل لكل إنش
معدل التحديث120Hz
طبقة الحمايةCorning Gorilla Glass الجيل الثالث
سطوع الشاشة1800 شمعة
الذاكرة والإصداراتإصدار 1: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت UFS 2.2 + ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت LPDDR4X
إصدار 2: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت UFS 2.2 + ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت LPDDR4X
إصدار 3: ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت UFS 2.2 + ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت LPDDR4X
توسعة الذاكرةيدعم كارت ميموري بدلاً من الشريحة الثانية
المعالجكوالكم Snapdragon 685 (تكنولوجيا 6 نانو)
المعالج الرسوميAdreno 610
الكاميرا الأمامية16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4
الكاميرا الخلفيةالكاميرا الأساسية: 108 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8
الكاميرا الواسعة: 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
كاميرا الماكرو: 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4
فلاش أحادي نوع ليد
تصوير الفيديوFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية
HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية
ميكروفون إضافييدعم لعزل الضوضاء
الواي فايa/b/g/n/ac، ثنائي النطاق (Dual-band)
البلوتوثإصدار 5.1، يدعم A2DP, LE
السماعات الخارجيةصوت ستيريو

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G

النسخةالسعر في الخارجالسعر في مصر (جنيه مصري)
128 جيجا + 6 جيجا راميبدأ من 180 دولارما يقارب عن 8700 جنيه
128 جيجا + 8 جيجا رامما يقارب عن 9300 جنيه
256 جيجا + 8 جيجا رامما يقارب عن 10000 جنيه
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 52 دقيقة
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