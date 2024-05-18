تكنولوجيا
“بكاميرا ممتازة” تعرف على مواصفات هاتف Redmi Note 13 من شاومي واكتشف سعره
أطلقت شاومي هاتفا اقتصاديا مع ميزات تتفوق على فئته السعرية، حيث يتمثل في جهاز Redmi Note 13 الجديد، ليدخل المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكية، ويتميز هذا الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، تمنحك تجربة تصوير استثنائية وتفاصيل صورة فائقة الوضوح، بالإضافة إلى بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G
|الميزة
|التفاصيل
|الشبكات المدعومة
|الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)
|الأبعاد
|162.3×75.6×8 ملم
|الوزن
|188.5 جرام
|خامة الظهر
|بلاستيك
|مقاومة الماء
|شهادة IP54 (طارد لقطرات الماء الخفيفة)
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|6.67 إنش
|دقة الشاشة
|1080×2400 بكسل
|كثافة البكسلات
|395 بكسل لكل إنش
|معدل التحديث
|120Hz
|طبقة الحماية
|Corning Gorilla Glass الجيل الثالث
|سطوع الشاشة
|1800 شمعة
|الذاكرة والإصدارات
|إصدار 1: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت UFS 2.2 + ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت LPDDR4X
إصدار 2: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت UFS 2.2 + ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت LPDDR4X
إصدار 3: ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت UFS 2.2 + ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت LPDDR4X
|توسعة الذاكرة
|يدعم كارت ميموري بدلاً من الشريحة الثانية
|المعالج
|كوالكم Snapdragon 685 (تكنولوجيا 6 نانو)
|المعالج الرسومي
|Adreno 610
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4
|الكاميرا الخلفية
|الكاميرا الأساسية: 108 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8
الكاميرا الواسعة: 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
كاميرا الماكرو: 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4
فلاش أحادي نوع ليد
|تصوير الفيديو
|FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية
HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية
|ميكروفون إضافي
|يدعم لعزل الضوضاء
|الواي فاي
|a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق (Dual-band)
|البلوتوث
|إصدار 5.1، يدعم A2DP, LE
|السماعات الخارجية
|صوت ستيريو
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G
|النسخة
|السعر في الخارج
|السعر في مصر (جنيه مصري)
|128 جيجا + 6 جيجا رام
|يبدأ من 180 دولار
|ما يقارب عن 8700 جنيه
|128 جيجا + 8 جيجا رام
|ما يقارب عن 9300 جنيه
|256 جيجا + 8 جيجا رام
|ما يقارب عن 10000 جنيه