شحن شدات ببجي موبايل 📱 مجانا لأي هاتف جوال.. محدش هيكتشف السر غيرك

شحن شدات ببجي يمكن إتمامها بمنتهى السهولة عن طريق موقع الشركة الأصلية، فهي أكثر الألعاب القتالية شهرة على الإطلاق حيث أنها لا تقتصر على فئة معينة ولكنها تصلح لمختلف الأعمار وكافة الجنسيات، ولكن يحتاج اللاعبون باللعبة إلى شحنها بالشدات حتى يحصلوا على الكثير من المزايا باللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي عبر موقع “ pubg midasbuy“

من خلال خطوات سهلة وميسرة يمكن لأي من اللاعبين شحن شدات بيجي عبر الدخول إلى ” pubg midasbuy” واستخدام رقم “ID“ الخاص باللاعب أو عبر رصيد اللاعيب الشخصي باللعبة وذلك من خلال الآتي:

يتم دخول اللاعب إلى موقع pubg midasbuy.

بعدها يختار اسم الدولة التي يعيش بها عبر مجموعة من الدول.

يضغط اللاعب فوق (Go).

يختار اللاعب عملة للشدات وتكون ”UC Cash “.

عندها يقوم اللاعب بإدخال معرف IP الخاص به.

كذلك يتم تحدد أفضل طريقة لدفع قيمة الشدات، وهناك عدة طرق مختلفة للدفع يمكن للاعب الاختيار من بينها وهي إما من خلال البطاقة المصرفية، أو من خلال “ون كارد”، أو من خلال الرصيد الخاص بالهاتف، كما يمكن الشحن عبر“Pay By“.

يتم التمرير لأسفل وذلك لاختيار عدد العملات التي ترغب في شحنها.

قم بالضغط فوق أيقونة (ادفع الآن) ثم استكمل كافة التعليمات المطلوبة على الموقع حتى تتمكن من إتمام الدفع.

بمجرد الانتهاء من كافة تلك الخطوات سوف تتمكن من الحصول على عدد الشدات التي دفعت قيمتها بالفعل وسيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بك في اللعبة، كما أنك سوف تحصل على العرض المقدم من الموقع بعد أن تتم عملية شحن الشدات بنجاح.

كيفية شحن شدات PUBG عبر Google Play

بإمكانك شحن شدات بيجي بمنتهى السهولة عبر الدخول إلى “Google Play“ كالآتي: