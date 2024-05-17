قلوب ولادك فرحانة.. تحديث جديد لـ تردد قنوات الأطفال نايل سات “وناسة – طيور الجنة – توم وجيري ” 24 ساعة

قنوات الأطفال من القنوات المهمة التي لا يخلو منها اي منزل به أطفال من سن عامين وحتى سن 12 عام، ويحرص عدد كبير من هذه القنوات على تحسين جودة البث الخاص بها، ولذلك يتم تغيير تردد أغلب القنوات كل عام، ولذلك يزداد البحث عن تردد هذه القنوات على محركات البحث بشكل كبير، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير أهم الترددات الخاصة بقنوات الأطفال الأكثر شهرة في الوطن العربي.

تردد قنوات الأطفال

هناك الكثير من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي تتنافس في بينها على تقديم أفضل ما لديها من فقرات، لجذب أكثر نسبة مشاهدة، وإليكم أهم ترددات القنوات الأشهر في الوطن العربي والتي تتمثل فيما نقوم بعرضه لكم.

تردد قناة سبيس تون

تأتي قناة سبيس تون في مقدمة تردد قنوات الأطفال، حيث تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات على الإطلاق، ويكون ترددها كالآتي:

التردد الخاص بقناة سبيس تون هو:11277.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معدل الترميز لقناة سبيستون: 27500.

تردد قناة براعم

قناة براعم من أفضل قنوات الأطفال التي يبحث عنها الآباء والأمهات الذين يريدون مشاهدة ممتعة لأبنائهم، ويكون ترددها الجديد هو:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو: 11564.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة براعم هو: أفقي

معدل الترميز لقناة براعم هو: 27500.

تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات المحببة لدي الأطفال، والتردد الجديد لها يكون بالشكل التالي:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات هو: 11096.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معدمل الترميز الخاص بقناة كراميش: 27500.

تردد قناة توم وجيري

من افضل القنوات الفضائية المبهجة للأطفال هي قناة توم وجيري، جعل الكثير من الكبار والصغار يبحثون عن ترددها الجديد، والذي يكون بالشكل التالي:

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات هو: 11355.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة توم وجيري هو: عمودي.

معدل الترميز الخاص بقناة كراميش: 27500.

تردد قناة ماجد

يأتي تردد قناة ماجد للاطفال على النحو التالي:

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات هو: 11411.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة ماجد هو: أفقي.

معدل الترميز لقناة ماجد هو: 27500.

تردد قناة طيور الجنة

من اقدم وارقي قنوات الأطفال هي قناة طيور الجنة والتي تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي كله، ويكون ترددها الجديد هو:

تردد قناة طيور الجنة هو: 11310.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة طيور الجنة هو أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

تردد قناة أطفال ومواهب

تردد قناة اطفال ومواهب الفضائيه التي يعشقها جميع الأطفال ويبحث عنها الآباء والأمهات بشكل مكثف، نعرض لكم ترددها الجديد بالشكل التالي:

التردد الخاص بقناة أطفال مواهب هو: 11354.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة اطفال مواهب: أفقي.

معدل الترميز الخاص بقناة: 27500.

تردد قناة كرتون نتورك

وأخيراً فإن من افضل القنوات التي تأتي على رأس قائمة تردد قنوات الاطفال هي قناة كرتون نتورك، وترردها هو: