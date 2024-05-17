” الآن حمل بسرعة الكشوفات pdf “.. أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 عبر موقع وزارة الداخلية ca.iq وبوابة المواطن عموم المحافظات

قامت وزارة الداخلية العراقية بإصدار إعلان بأسماء كشوفات تحمل أسماء نقل النفوس الواجبة الأخيرة بالعراق حيث يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية العراقية، وهذا الإعلان الصادر من وزارة الداخلية مهم جدا للمواطنين حيث من خلاله يتمكن المواطنين من تسهيل الإجراءات الخاصة بنقل النفوس حيث تسعى الحكومة العراقية الى تسهيل الخدمات التي يحصل عليها المواطنين في العراق.

كشوفات أسماء نقل النفوس في العراق 2024

من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تقدمها وزارة الداخلية في العراق والتي تسعى الى توفير الكثير من الجهد المبذول من قبل المواطنين للاستعلام عن النقل حيث توفر تلك الخدمة الكثير من الوقت والجهد في استعلام المواطنين الشخصي عن عملية النقل.

وقد تم الإعلان من قبل مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق الاسماء التي تم قبولها في نقل النفوس في الوجبة الأخيرة 121، 122.

الاستعلام عن نقل النفوس عبر حكومة المواطن

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن نقل النفوس في الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 ان يقوموا بالاستعلام عبر مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

يتوجه المستعلم الى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقيه والدخول اليها مباشره اضغط هنا .

ومن ثم يقوم المستعلم بالدخول الى خدمات الحكومة الإلكترونية المخصصة للمواطنين.

يتم اختيار خدمة نقل النفوس.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

يتم إدخال الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه بشكل كامل ثم الضغط على استعلام ليظهر لك هذا خاصة بالنتائج التي ترغب في الاستعلام عنها.

شروط نقل النفوس 2024 في العراق

يتم وضع مجموعة من الشروط لنقل النفوس في العراق حيث ان النقل هو عبارة عن عملية يقوم من خلالها المقيمين بتغيير مكان قيدهم من منطقة الى أخرى لذلك لابد من توافر الشروط التالية: