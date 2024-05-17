“زي الطلقة على الطريق”.. تعرف على مواصفات ومميزات سيارة نيسان صني موديل 2013.. سعرها ولا في الأحلام

نيسان صني موديل 2013 هو سيارة صغيرة من نيسان، تميزت بأدائها الموثوق والاقتصادي للوقود، وتصميمها العملي والمريح للمستخدمين اليوميين، تتوفر بمحركات بنزين سعة 1.6 لتر، وتتميز بمساحة داخلية مريحة للركاب وحمولة جيدة لحقائبهم، كما تتميز بقوة التحمل والمتانة، مما جعلها خيار شائع للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة، لذلك في مقالنا اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات سيارة نيسان صني موديل 2013، فقط تابعوا معنا من خلال هذا المقال القصير.

مواصفات السيارة

سيارة نيسان صني موديل 2013 تتميز بتصميمها الأنيق والعملي، وتعتبر خيار ممتاز لمن يبحث عن سيارة اقتصادية وموثوقة. تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة تبلغ حوالي 109 حصان، مما يوفر أداءًا ممتاز واستهلاك للوقود فعال. تتوفر نيسان صني 2013 بعدة نسخ، بما في ذلك النسخة الأساسية ونسخة القيادة الرياضية. تضم السيارة مجموعة من الميزات المريحة والترفيهية مثل نظام الصوت عالي الجودة وواجهة التحكم باللمس، بالإضافة إلى نظام الوسائط المتعددة ومنافذ الاتصال مثل USB وبلوتوث. من ناحية السلامة، تحتوي نيسان صني على ميزات مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، إضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي لتوفير حماية إضافية في حالة الحوادث.

ابرز مميزات السيارة

بعض المميزات في سيارة نيسان صني موديل 2013 تشمل محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ومساحة داخلية مريحة للركاب والأمتعة، ونظام معلومات وترفيه متكامل، وقيادة سلسة ومناسبة للحضر والطرق السريعة.