“القط إتهور ومن الفار إتعور” ومع كارتون كل الأجيال لما تنزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري هي إحدى أهم القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، كما تقدم القناة مجموعة واسعة وكبيرة من مختلف الأفلام والبرامج الكرتونية الممتعة والمميزة، هذا وتعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر وأكثر القنوات شعبية للكرتون على مستوى العالم في عام 2024، حيث تقدم القناة محتوى مسلي وتعليمي يستهدف الأطفال من جميع الأعمار، حيث تعد قناة توم وجيري هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم محتوى كرتوني ممتع وتعليمي وكوميدي لا مثيل له.

نزل تردد قناة توم وجيري الجديد وتابع كارتون الاجيال

تردد قناة توم وجيري يختلف حسب المنطقة الجغرافية ومزود الخدمة التلفزيونية، ولكن على الأقمار الصناعية الشهيرة يكون كالتالي:

على نايل سات:

التردد: 10727

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

وعلى عرب سات:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

من المهم التحقق دائماً من المصادر الرسمية أو التواصل مع مزود الخدمة للحصول على التردد الصحيح والمحدث لقناة توم وجيري في منطقتك.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

لضبط تردد القناة على جهاز التلفزيون، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة القنوات البحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “التنصيب الأوتوماتيكي” تحديد القمر الصناعي المناسب إدخال التردد الصحيح لقناة توم وجيري البدء بعملية البحث عن القنوات ستظهر قناة توم وجيري في قائمة القنوات المتاحة.

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