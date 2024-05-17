لمدة 24 ساعة شغالة!!.. تنزيل تردد قناة توم وجيري نايل سات Tom and Jerry

يبحث الكثير من الجماهير عن تردد قناة توم وجيري، قناة الأطفال المفضلة لدى عدد كبير من الصغار، وذلك لأن القناة تحرص على بث المسلسل الكرتوني توم وجيري ( القطة والفأر) في أغلب فترات اليوم، المسلسل يحتوي على مشاهد مثيرة ومضحكة وممتعة جدا، ومن المعروف أن مغامرات توم وجيري لا تنتهي ابدا و يعشقها الكبار والصغار في كافة أنحاء العالم، حيث لم يستطع أي مسلسل كرتوني أن يحقق نفس النجاح الذي حققه توم وجيري حتى الآن.

تردد قناة توم وجيري

بسبب تميز قناة توم وجيري في عرض المسلسلات والافلام الكرتونية الشهيرة جدا والمحبوبة، وذلك بجانب أغاني الأطفال الممتعة التي ينجذب إليها عدد كبير من الأطفال، فإن البحث عن تردد قناة توم وجيري يعد من الأمور المتزايدة على محركات البحث، وهو ما نوضحه في التالي:

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات.

القناة هي : توم وجيري.

القمر الصناعي الموجود عليه قناة توم وجيري هو: نايل سات.

استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

تردد القناة هي القمر الصناعي نايل سات هو: 12149.

معدل ترميز ضبط القناة هو: 27500.

ويتم ضبط معدل تصحيح الخطأ ليكون: ⅚.

جودة بث قناة توم وجيري على النايل سات هي: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

القناة: توم وجيري.

القمر الصناعي الذي يمكن تنزيل قناة توم وجيري من خلاله هو: عرب سات.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات هو: 11315.

ضبط معدل ترميز القناة هو: 27500.

ضبط استقطاب اتجاه القناة هو: أفقي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو: ⅚.

جودة بث القناة: SD.

مميزات قناة توم وجيري

تعد قناة توم وجيري من أفضل القنوات المتخصصة في تقديم وعرض برامج الأطفال الممتعة والمميزة، كما تقوم القناة بعرض محتواها بجودة عالية للصوت والصورة، وأيضا تعرضه بشكل مجاني وبدون أي إشتراكات.