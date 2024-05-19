مفيش فون جامد كدا!!.. هاتف سامسونج A55 الاقوي علي الإطلاق والأقرب للشباب

أعلنت شركة سامسونج عن هاتف سامسونج A55 والذي حصل على تصنيف IPX4/IP67 بموجب المعيار IEC 60529. استناداً إلى ظروف إجراء الإختبار المختبري، كما أضافت أربع مزايا له وأولهم في تصميمه البسيط، بجانب ذلك قدرته على التصوير الليلي المفعم بالحيوية، كذلك امتلاكه معالج محسن ثماني النواة، والميزة الرابعة التي تتمثل في خاصية Samsung Knox Vault المصممة خصيصاً للحفاظ على أمان معلومات المستخدم الحساسة، من خلال هذا التقرير سنوضح مواصفات وسعر هذا الهاتف، بالإضافة إلى ذلك سهولة التقاط صوراً ومقاطع فيديو ذات جودة أفضل، فينتج صورا ذات ألوان مفعمة بالحيوية وتفاصيل دقيقة بفضل الدقة البالغة 50 ميجابكسل، وأيضا مقاطع فيديو بدقة Super HDR حتى في ظل ظروف الإضاءة الصعبة.

مواصفات هاتف سامسونج A55

تأتي مواصفات الجهاز على النحو التالي:

الوزن 213 جم. ‎

المعالج 2.75 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز.

الحجم (الشاشة الرئيسية) 168.3 مم‎ (6.6″) ‎.

الكاميرا الخلفية – الدقة (متعددة) 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل.

الذاكرة 8 جيجابايت.

التخزين 256 جيجابايت.

قدرة البطارية 5000(مللي أمبير/ساعة، نموذجية).

الذاكرة الداخلية بسعة 128/256 جيجابايت.

يوجد به طبقة حماية Gorilla Glass Victus+ وتدعم الشاشة Always-on display.

كما تم جعل بصمة الأصبع مدمجة في أسفل الشاشة.

كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه من الكاميرا.

سعر هاتف سامسونج A55

يختلف سعر الهاتف في كل دولة تبعا لاختلاف قيمة الدولار فيها، وقدرت أسعاره على النحو التالي: