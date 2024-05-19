مفيش فون جامد كدا!!.. هاتف سامسونج A55 الاقوي علي الإطلاق والأقرب للشباب

أعلنت شركة سامسونج عن هاتف سامسونج A55 والذي حصل على تصنيف IPX4/IP67 بموجب المعيار IEC 60529. استناداً إلى ظروف إجراء الإختبار المختبري، كما أضافت أربع مزايا له وأولهم في تصميمه البسيط، بجانب ذلك قدرته على التصوير الليلي المفعم بالحيوية، كذلك امتلاكه معالج محسن ثماني النواة، والميزة الرابعة التي تتمثل في خاصية Samsung Knox Vault المصممة خصيصاً للحفاظ على أمان معلومات المستخدم الحساسة، من خلال هذا التقرير سنوضح مواصفات وسعر هذا الهاتف، بالإضافة إلى ذلك سهولة التقاط صوراً ومقاطع فيديو ذات جودة أفضل، فينتج صورا ذات ألوان مفعمة بالحيوية وتفاصيل دقيقة بفضل الدقة البالغة 50 ميجابكسل، وأيضا مقاطع فيديو بدقة Super HDR حتى في ظل ظروف الإضاءة الصعبة.
مواصفات هاتف سامسونج A55
تأتي مواصفات الجهاز على النحو التالي:
- الوزن 213 جم.
- المعالج 2.75 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز.
- الحجم (الشاشة الرئيسية) 168.3 مم (6.6″) .
- الكاميرا الخلفية – الدقة (متعددة) 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل.
- الذاكرة 8 جيجابايت.
- التخزين 256 جيجابايت.
- قدرة البطارية 5000(مللي أمبير/ساعة، نموذجية).
- الذاكرة الداخلية بسعة 128/256 جيجابايت.
- يوجد به طبقة حماية Gorilla Glass Victus+ وتدعم الشاشة Always-on display.
- كما تم جعل بصمة الأصبع مدمجة في أسفل الشاشة.
- كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه من الكاميرا.
سعر هاتف سامسونج A55
يختلف سعر الهاتف في كل دولة تبعا لاختلاف قيمة الدولار فيها، وقدرت أسعاره على النحو التالي:
- سعر هاتف سامسونج A55 حوالي 450 دولار امريكي
- تم تسعيره في مصربخوالي 19,900 جنيهاً.
- كما تم تسعيره في المملكة العربية السعودية بنحز 1550 ريال لنسخة 128+8 1700 ريال لنسخة 256+8
وكذلك في الإمارات 1450 درهم لنسخة 128+8 1550 درهم لنسخة 256+8
- بالإضافة إلى دولة الجزائر 60,000 دينار.
- كما تم تسعيره في ليبيا بنحو2150 دينار.
- أما بالنسبة لسعره في عُمان فقدر بنحو 170 ريال.
- وفي دولة الكويت تم تسعيره بنحو135 دينار