كشوفااات الرعاية هسه.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

من ضمن جملة الإجراءات التي تقوم بها الحكومات في العراق لمساعدة المواطنين فقد قامت بالإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي هي عبارة عن دعم مالي يقدم إلى مجموعة من الفئات التي تعد هي الأكثر احتياجاً لذلك الدعم، وتهدف من ذلك الحكومة إلى تخفيف أعباء الحياة عليهم، وتوفير جميع احتياجاتهم خلال ارتفاع الأسعار المستمر الذي يعاني منه أغلب الأفراد، وقد حرصت الجهة المسؤولة في تلك الوجبة على تقديم الدعم إلى عدد كبير من المواطنين.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

بعد أن تمت إتاحة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يمكن أن يستعلم المتقدمين عن أسمائهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك وفقًا للخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

ثم فتح قائمة الخدمات الإلكترونية.

ومنها يتم اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الوجبة التي قام الفرد بالتقديم عليها والمحافظة التي يقيم بها.

ثم بعد ذلك يضغط على كلمة استعلام، وينتظر بعض الوقت حتى يظهر كشف المحافظة.

من ثم يقوم بتحميله والبحث عن اسمه، وإذا وجده يعني هذا أنه من الذين تم قبول طلبهم.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عدد من الشروط ينبغي أن تتوفر في الفرد المتقدم، وتلك الشروط هي الآتي: