ميزة رهيبة في هواتف نوكيا.. اطلاق عدد من هواتف نوكيا بتحديث Android 15 الجديد… اشتريها من غير تفكير

تعد شركة نوكيا من العلامات التجارية القليلة التي توفر تجربة استخدام نظام Android قريبة جدا من النسخة الأصلية على هواتفها الذكية، وهذا يعني أن نوكيا لا تضطر إلى إجراء تعديلات كبيرة عندما تصدر Google تحديثا جديدا لنظام التشغيل Android، بعبارة أخرى، يمكن لأجهزة نوكيا الحصول على التحديثات البرمجية بسرعة أكبر مقارنة بالعديد من العلامات التجارية الأخرى ومع ذلك، لم يكن الحال كذلك في السنوات الأخيرة، حيث لم تتمكن نوكيا من مواكبة التحديثات بنفس الوتيرة السريعة.

توقيت اطلاق اندوريد 14

في أكتوبر من العام الماضي، أطلقت النسخة الجديدة من نظام التشغيل Android 14، وبدأت عدة شركات تصنيع هواتف ذكية في توزيعها على أجهزتها في نفس الفترة رغم ذلك، تأخرت شركة HMD Global بشكل ملحوظ، حيث لم تبدأ في تقديم التحديث إلا في يناير من هذا العام، منذ ذلك الوقت، لم تحدث الشركة تغييرات جوهرية في استراتيجية توزيع التحديثات البرمجية الخاصة بها، مما يشير إلى احتمال استمرار البطء في عمليات التوزيع المستقبلية.

تحديثات نوكيا الجديدة

تعرف شركة HMD Global، المالكة لعلامة نوكيا التجارية، انها في العاده تقوم باطلاق تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل وتحديثين أو ثلاثة تحديثات أمان لأجهزة نوكيا الذكية على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات ومع ذلك، فإن هذا الدعم لا يشمل الهواتف الاقتصادية والابتدائية، التي نادرا ما تحصل على أي تحديثات لنظام التشغيل أندرويد، نظام التشغيل أندرويد 15 حاليا في مرحلة التطوير، مع توفر العديد من معاينات المطورين والإصدارات التجريبية للمختبرين، ووفقا للجدول الزمني الرسمي من جوجل، من المتوقع أن تستمر مرحلة البيتا حتى يونيو 2024، قبل الانتقال إلى مرحلة استقرار النظام لإصلاح الأخطاء وإجراء التحسينات النهائية.