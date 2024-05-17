مرتباتهم متقلش عن 11 الف!.. وظائف بنك مصر متاحة للشباب والبنات بدون خبرة حسبما ورد في الشروط

انتشر خبر وظائف بنك مصر في الساعات القليلة الماضية وذلك عقب اعلان البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف لينكد إن، والذي أفاد بحاجة البنك إلى تعيين عدد من حديثي التخرج من الجنسين بداية من دفعة 2021، وتنبع هذه الخطوة من احساس البنك بالمسؤولية لتوفير عدد من فرص العمل لخريجي كلية التجارة وما يعادلها من كليات أخرى، وهو بذلك يسعى إلى توفير فرص عمل للشباب تتناسب ومؤهلاتهم الدراسية.

وظائف بنك مصر

بجانب الإعلان عن حاجة بنك مصر لبعض الوظائف من حديثي التخرج فقد تم توضيح مسؤوليات وظائف بنك مصر المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:

مباشرة العمليات المصرفية التي تتم بشكل يومي، بالإضافة الحرص على تأديتها بكل كفاءة ودقة.

من مسؤوليات الموظف أيضا التنسيق مع إدارات البنك المختلفة، وذلك لتيسير العمل، والحصول على رضا العملاء.

الموظف من مسؤولياته أيضا هو تسوية المعاملات، وتوفيقها وتنفيذها، والتي تكون في المكتب الأمامي.

يلزم على الموظف الالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية.

شروط وظائف بنك مصر

حدد بنك عدة شروط يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على وظيفة ضمن وظائف بنك مصر التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: