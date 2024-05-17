مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161 ومواعيد عرضه على قناة الفجر الجزائرية وفيديو لاروزا

تتزايد عمليات البحث عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161، الذي أصبح من أكثر المسلسلات التركية التاريخية التي حققت أعلى نسب مشاهدة طوال الخمس سنوات الأخيرة ، وذلك لما يعرضه من أحداث مثيرة وشيقة والتي تعرض لنا الصراعات والحروب التي دارت وقت قيام الدولة العثمانية والمكائد التي تعرض لها عثمان من المغول والتتار، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 ومواعيد عرضه على قناة الفجر الجزائرية وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161

حلقة جديدة من حلقات مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161 ، الذي توقع لها الكثير من المشاهدين أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة وأبرزها اكتشاف المخطط للقضاء على عثمان الذي استطاع أن يكشف أعدائه وينتقم منهم وينجو من هذا المخطط ، الذي كاد أن يودي بحياته ويسعى عثمان للحفاظ على الدولة العثمانية من بطش أعدائه من المغول ، ويترقب عدد كبير من المشاهدين عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان التي تعرض على قناة ATV التركية وعلى قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، تعاد عرض الحلقة يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

تردد قناة ATV التركية

ويمكنكم تحديث تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي: