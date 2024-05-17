ملكش فلوس ولا حاجة أبدًا!!.. قطع المعاش نهائيا عن هؤلاء حسب تصريحات وزارة التأمينات الاجتماعية

أصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض حالات قطع المعاش ،حيث تنص المادة 106 على أنه في حالة تم إيقاف أو قطع معاش أيٍ من المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى، وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأي من المستحقين، فبذلك يتم توزيع المعاش بين كافة المستحقين في تاريخ زوال السبب.

حالات قطع المعاش

سيتم قطع المعاش من أول الشهر التالى للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية طبقا للمادة 105 من قانون المعاشات:

وفاة مستحق الدعم. زواج أيا من الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت. كما يتم توفير شروط الاستحقاق لمعاش آخر طبقاً لأحكام المادتين مئة واثنين ومئة وأربعة من هذا القانون. بلوغ الابن أو الأخ سن الـحادي والعشرين مع استثناء الحالات الآتية:

من يعجز عن العمل أو الكسب قوته حتى زوال حالة العجز.

الطالب حتى يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .

بلوغ الطالب سن السادسة والعشرين.

يستمر صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الـسادس والعشرين خلال السنة الدراسية حتى انتهائها.

الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس حتى ممارسته العمل.

بلوغ الطالب سن السادسة والعشرين وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات العليا.

منحة القطع

بينت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة إذا تم قطع المعاش لسبب غير الوفاة، فإنه يتم صرف منحة القطع، وهي ما تعادل المعاش المستحق لمدة سنة لمرة واحدة، ولا يتم صرفها بالنسبة لحالات انتهاء العجز إلا بعد ورود قرار من اللجنة الطبية بانتهاء حالة العجز، وتسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ الاستحقاق.